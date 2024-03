Rodovia interditada para retirada de bloco na BR-101, em Rio Novo

A Rodovia no km 386 da BR-101, em Rio Novo do Sul, está totalmente interditada para retirada de um bloco de granito.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta de 10h25, a Concessionária Eco 101 iniciou trabalhos para retirada de um bloco de granito às margens da rodovia de acidente ocorrido na última quinta-feira (7). No momento, segundo a PRF, a pista está totalmente interditada.

O bloco de granito caiu de uma carreta que trafegava pela rodovia nesta quinta-feira (7), no km 386. Não há informações sobre vítimas no acidente.

