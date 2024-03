Carro com restrição de furto e roubo é recuperado em Itapemirim

A Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo com restrição de furto/roubo no km 414 da BR-101, no Sul do Espírito Santo. O carro foi recuperado em Itapemirim.

A equipe realizou algumas consultas nos sistemas e constatou que o carro recuperado em Itapemirim possuía uma restrição de roubo/furto no dia 19 de setembro de 2020, no Rio de Janeiro.

Indagado sobre a procedência do veículo, o conduto informou que adquiriu o veículo por meio da rede social de um desconhecido em Campos dos Goytacazes.

Diante da situação, os policiais rodoviários encaminharam a ocorrência para o Departamento de Polícia Civil de Itapemirim/ES

A PRF reforça a importância de tomar precauções e adotar medidas de segurança ao comprar um veículo usado, especialmente por meio de plataformas online.

Recomenda-se verificar cuidadosamente a procedência do veículo, checar sua documentação, realizar consultas em órgãos de segurança e solicitar laudos periciais quando necessário.

