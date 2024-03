Carro roubado no Rio de Janeiro é recuperado pela PRF em Itapemirim

Um carro modelo Volkswagen Gol, roubado no Estado do Rio de Janeiro, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta quinta-feira (21) em Itapemirim. Segundo informações da corporação, durante fiscalização de combate ao crime, no Km 421 da BR-101, os agentes deram ordem de parada ao veículo.

Ainda segundo a PRF, o homem que conduzia o veículo estava com a carteira de habilitação (CNH) vencida.

Em seguida, durante a abordagem, a equipe da PRF realizou uma vistoria mais detalhada nos elementos de identificação do veículo. Logo, constatou que o mesmo possuía uma restrição de roubo/furto registrada em janeiro deste ano no Estado do Rio de Janeiro.

Indagado sobre a situação, o condutor informou apenas que adquiriu o veículo há aproximadamente 30 dias de uma mulher, na cidade Campos dos Goytacazes. Diante dos fatos, o carro roubado e a ocorrência foram encaminhadas para o Departamento de Polícia Civil de Itapemirim/ES