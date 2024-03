Cartões Banescard: banco anuncia vantagens promocionais para clientes

A família de cartões Banescard Visa, do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), está completando dois anos de lançamento. A parceria com a Visa deu fim à dificuldade de aceitação relacionada ao cartão de bandeira própria do banco capixaba, o que representou uma grande melhoria da experiência dos clientes.

Para celebrar os dois anos de sucesso dos cartões Banescard Visa Classic, Gold, Platinum e Infinite, o Banestes anuncia uma série de promoções exclusivas para os clientes durante o mês de abril.

Haverá bonificação de pontos para os clientes que transferirem para os parceiros do banco, que são os programas de pontuação das companhias aéreas Latam, Gol e Azul, e também para a Livelo e para o programa Dotz.

Além disso, serão oferecidos aos clientes condições especiais no resgate de produtos disponíveis no Programa de Fidelidade Banescard Visa, cujo acesso pode ser feito pelo aplicativo Banestes (menu Cartão > Programa de Fidelidade) ou diretamente pelo site www.banestesfidelidade.com.br/banescard.

Para participar, os clientes Banestes deverão ficar atentos às condições especiais e especificações de cada ação promocional.

Resgate de produtos:

Acesso pelo aplicativo Banestes (menu Cartão > Programa de Fidelidade) ou site www.banestesfidelidade.com.br/banescard

De 01/04 a 07/04: itens eletrônicos e telefonia com até 60% de desconto

De 08/04 a 14/04: eletrodomésticos e portáteis com até 55% de desconto

De 15/04 a 21/04: itens de utilidades domésticas com até 70% de desconto

De 22/04 a 28/04: itens de saúde e beleza com até 65% de desconto

De 29/04 a 30/04: 48h de frete grátis na Casas Bahia para as regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste

Durante todo o mês de abril (01/04 a 30/04): ofertas por até 6.000 pontos

Smiles (da Gol Linhas Aéreas Inteligentes):

Até 70% de bônus

Clientes assinantes Clube Smiles e/ou Diamante: 70% de bônus

Demais clientes: 40% de bônus

Vigência da promoção: das 10h do dia 01/04/2024 até às 23h59 do dia 05/04/2024

Validade do bônus: 12 meses

Limite de pontos por CPF: 300.000 (trezentos mil)

Prazo de crédito das milhas bônus:10 dias úteis após o término da promoção

É obrigatório realizar o cadastro previamente no site da promoção: https://www.smiles.com.br/bancos-cartao-banestes-bonus-ate-70-01-04

O link para cadastro estará disponível apenas durante a vigência da promoção da Smiles

Essa promoção não é cumulativa com outras promoções da Smiles

LATAM Pass (da Companhia Aérea LATAM):

Até 30% de bônus

Clientes assinantes do Clube LATAM Pass: 30% de bônus

Demais Clientes: 20% de bônus

Vigência da promoção: de 08/04/2024 até 12/04/2024

Validade do bônus: 24 meses

Limite de pontos por CPF: não tem

Prazo de crédito das milhas bônus: até 30 dias após o término da promoção. É obrigatório realizar o cadastro previamente no site promoção: https://latampass.latam.com/pt_br/promocao/banestes-pontos-extras?utm_source=banestes&utm_medium=parceiro&utm_campaign=pontos-extras-abr24

O link para cadastro estará disponível apenas durante da vigência da promoção da LATAM Pass

Essa promoção não é cumulativa com outras promoções da LATAM Pass

Azul Fidelidade (da Azul Linhas Aéreas):

Até 110% de bônus

Clientes do Clube Azul: recebem bônus de 90% (podendo chegar a até 110% por tempo de clube)

Demais Clientes: 70% de bônus

Vigência da promoção: de 15/04/2024 até 19/04/2024

Validade do bônus: 06 meses

Limite de pontos por CPF: 300.000 (trezentos mil)

Prazo de crédito das milhas bônus: até 15 dias úteis após o término da promoção

É obrigatório realizar previamente o cadastro no site promoção: https://www.voeazul.com.br/br/pt/programa-fidelidade/bancos-e-cartoes/banestes

O link para cadastro estará disponível apenas durante da vigência da promoção da Azul Fidelidade

Dotz:

Bonificação: 1.000 (um mil) pontos no primeiro resgate durante a campanha da Dotz

Vigência Promoção: de 22/04/2024 até 25/04/2024

Validade do bônus: 04 anos

Prazo de crédito dos pontos bônus: até o dia 15/05/24

É obrigatório realizar previamente o cadastro no site da promoção. https://mkt.dotz.com.br/2anosbanescardvisa/

O link para cadastro estará disponível apenas durante a vigência da promoção da Dotz

Livelo:

Bonificação: 1.000 (um mil) pontos no primeiro resgate durante a campanha da Livelo

Vigência Promoção: de 26/04/2024 até 29/04/2024

Validade do bônus: 24 meses

Limite de pontos por CPF: 300.000 (trezentos mil)

Limitado a uma bonificação por CPF

Prazo de crédito dos pontos bônus: até 20 dias úteis após o término da promoção

Não é necessário fazer cadastro previamente para receber o bônus

Caso o cliente tenha dúvidas referentes ao Programa de Fidelidade dos cartões Banescard Visa, poderá entrar em contato diretamente com a Central de Atendimento do Programa de Fidelidade Banescard Visa, pelo número 0800 720 2337, de segunda a sábado, das 08h às 20h30.