Casagrande anuncia novo chefe da Casa Civil do ES

Após o então secretário estadual da Casa Civil, Davi Diniz, ser escolhido como o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES), o Governo do Estado anunciou, nesta quarta-feira (6), quem será o seu substituto.

“Junior Abreu será o novo secretário da Casa Civil. Com um histórico de serviço prestado ao estado, tenho plena confiança em sua capacidade de contribuir com nossa gestão. Bem-vindo à equipe!”, escreveu o governado do Estado, Renato Casagrande (PSB) em sua rede social.

José Maria de Abreu Júnior (PDT), mais conhecido como Junior Abreu, esteve na gestão entre 2018/2022 a frente da Secretaria de Esportes. Atualmente ocupava a diretoria de relações institucionais da Cesan.

A Assembleia Legislativa do Espirito Santo (Ales) elegeu Diniz, em votação secreta, nesta segunda-feira (4). A sua nomeação foi oficializada nesta terça-feira (5).