Seis partidos fazem coro pela volta de ex-prefeito ao poder em Marataízes

Pelo menos seis partidos já declararam apoio a pré-candidatura de Toninho Bitencourt (Podemos) a Prefeitura de Marataízes.

Em entrevista ao AquiPod, o podcast do AQUINOTÍCIAS.COM, ex-chefe do Poder Executivo municipal, que governou a cidade entre os anos de 2005 e 2008, falou sobre o conjunto de partidos que estão apostando em seu projeto para voltar à Prefeitura de Marataízes.

“O meu partido é o Podemos, mas eu já tenho cinco partidos aliados, que vão caminhar conosco. Então, nós já estamos com seis chapas praticamente fechadas de pré-candidatos a vereadores”, afirmou Toninho.

A união tem como meta garantir a governabilidade, caso o pré-candidato seja eleito.

“Desses seis partidos, a gente também quer fazer a maioria de vereadores. Nós estamos com vários partidos, o vice-governador nos deu o MDB lá, ele está alinhado conosco. Outro partido que está conosco lá, o União Brasil, o deputado estadual Bruno Resende tem nos ajudado bastante lá. O deputado Allan Ferreira também”, ressaltou.

Além de Toninho Bitencourt, também estão na disputa pela Prefeitura de Marataízes o vereador Luiz Capinzal, nome indicado pelo atual prefeito Tininho Batista; o vereador e presidente da Câmara Municipal, William Duarte (PSDB) e o vice-prefeito Jaiminho Machado (PDT).

