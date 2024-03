César Tralli chama atenção dos fãs ao exibir sua marmita

Reconhecido por adotar um estilo de vida saudável, César Tralli chamou a atenção de seus seguidores no Instagram, na tarde da última quarta-feira (20). O âncora do Jornal Hoje, da Rede Globo, compartilhou em sua rede social o seu almoço: uma marmita contendo um ingrediente inusitado, o pinhão.

Ao postar uma foto da refeição em seu feed na rede social, o jornalista relatou que colheu o pinhão durante uma viagem a Campos do Jordão, acompanhado de sua esposa, Ticiane Pinheiro, e da filha do casal, Manuella.

“Salada de Pinhão; Colhido por mim mesmo no chão; Com Tici e Manu; Sob as araucárias de Campos do Jordão… Muito bão!”, detalhou César Tralli na legenda da publicação.

O prato causou uma boa impressão nos seguidores de Tralli. “Parabéns, sinal que se cuida mesmo”, comentou uma seguidora. Gerson Camarotti, repórter da Rede Globo, também se impressionou com o prato do colega. “Guarda uma marmita para mim, que amanhã estou chegando por aí”, escreveu.

Estadao Conteudo