Chuva: aulas são suspensas em quatro escolas de Cachoeiro; veja quais

Com as fortes chuvas do fim de semana, algumas escolas municipais de Cachoeiro de Itapemirim tiveram as aulas suspensas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Seme), quatro unidades escolares foram prejudicadas: “Luiz Semprini”, em Pacotuba, “Oswaldo Machado”, no bairro Baiminas, “Profª Cibélia Teixeira Zippinoti”, em Coutinho e “Olga Dias da Costa Mendes”, no Coronel Borges.

A “Luiz Semprini” foi a unidade que mais teve danos. Devido a isso, as aulas na escola ficarão suspensas durante esta semana. No local, as equipes da Seme realizam trabalho de limpeza e reposição de materiais.

Já nas demais unidades, que também recebem serviços de limpeza, as aulas retornam nesta terça-feira (26). “Estamos trabalhando para que a situação seja normalizada e que nossos alunos e profissionais tenho um ambiente seguro o mais rápido possível”, explica a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.

Situação de emergência

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), assinou, no último sábado (23), um decreto declarando “Situação de Emergência” no município. Sendo assim, a medida visa estabelecer ações de recuperação dos danos causados pelas chuvas.

O decreto se baseia em levantamentos técnicos da Defesa Civil, considerando a grande precipitação de chuvas, causando o transbordamento do rio Itapemirim, atingindo localidades nos Distritos de Pacotuba e Coutinho, e diversos bairros e ruas na sede de Cachoeiro.

Por fim, também fica autorizada a convocação de voluntários para atuar nas ações. O documento ratifica, ainda, a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Defesa Civil.