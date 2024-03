Chuva intensa deixa 100 pessoas desalojadas em Vargem Alta

A chuva intensa que atingiu o município de Vargem Alta, na noite da última sexta-feira (22), deixou 100 pessoas desalojadas.

De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), houve queda de poste na sede do município e falta de energia. Além disso, muitas ruas ficaram alagadas, queda de barreiras, árvores caídas, pontes destruídas e garagens soterradas.

Ainda, segundo o Compdec, um morador deficiente físico ficou ilhado no bairro Giomar. além de queda de barreira. Uma represa e três Lagoas se romperam. Na rodovia ES 164, teve queda de barreira.

Fonte: COMPDEC

