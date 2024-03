Chuva no ES: Muniz Freire realiza força-tarefa

Assim como no sábado, equipes de todas as secretarias e setores da Prefeitura de Muniz Freire, além de voluntários, passaram o domingo em campo no auxílio às famílias afetadas pela intensa chuva que atingiu o município entre a noite de sexta-feira (22) e a manhã de sábado (24). Segundo a Defesa Civil, o volume de chuva chegou a 196,4 milímetros em 24 horas.

O trabalho começou logo cedo, às 6h30 da manhã, com uma reunião na Sede da Prefeitura, que ficou aberta durante todo o dia. Coordenadas pela Defesa Civil municipal, as equipes se dividiram com dois focos principais: o distrito de Itaici e as famílias atingidas na Sede. Conforme a necessidade de cada família, foram entregues alimentos, colchões, cobertores e travesseiros, pelas equipes da Secretaria de Assistência Social.

Já os profissionais da Saúde percorreram as residências afetadas pela enchente entregando hipoclorito de sódio, substância adequada para a higienização das residências. Também foi reforçada a necessidade dos moradores que tiveram contato direto com a água da enchente ficarem atentos a sintomas como febre, náuseas, vômitos e diarreia, para procurarem imediatamente as Unidades Municipais de Saúde ou a Santa Casa. Os sintomas descritos podem ser sinais de doenças como infecção intestinal, leptospirose, hepatite A e tétano.

Neste domingo, mais de 80 pessoas procuraram a Sala de Vacina da Sede, que funciona na Santa Casa, que foi aberta para a aplicação de antitetânicas e/ou vacinas importantes relacionadas às doenças comuns após enchentes. No momento, apenas duas famílias permanecem desalojadas.

Estradas

A Rodovia ES 379, que liga Muniz Freire a Iúna, permanece completamente interditada devido à queda de uma ponte. Já a ES 181, entre a Sede e a BR-262, permanece operando em meia-pista. O DER já foi acionado.

Distrito mais afetado pela enchente, Itaici, recebeu uma verdadeira força tarefa no domingo (24), com a liberação de alguns pontos de estradas vicinais. Mesmo assim, o acesso ao distrito continua sendo por Menino Jesus, pela ES 482, onde a Secretaria de Obras realizou a aplicação de Revsol. Durante o dia, o número de pontos identificados de interdição nas estradas vicinais passou de 11 para 19, sendo que, no início da noite, nove já haviam sido liberados.

Aulas suspensas em quatro escolas

Durante a tarde, a Secretaria Municipal de Educação já havia decidido suspender as aulas na EMEF Sebastião Costa, que fica em Itaici, distrito mais prejudicado pelas chuvas, e no Jardim de Infância Ademar Vieira da Cunha, que ficou totalmente alagado e só será liberado após vistoria da Defesa Civil. No início da noite, com a chegada de novas informações, mais duas escolas entraram na lista: EMEFs Tombos, em Piaçu, e Durval Máximo, em São João.

Mais chuva

Neste domingo (24), o INMET emitiu novo aviso de perigo potencial de chuvas intensas no município e região, com risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). Além disso, Muniz Freire permanece em ALERTA VERMELHO para o risco de movimento de massa (deslizamentos de terra). A população deve permanecer em alerta e acionar a Defesa Civil municipal ao menor sinal de perigo pelo telefone (28) 99882-9566.