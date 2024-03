Bombeiros alertam para ações que podem atrapalhar ajuda no Sul do ES

Grandes tragédias fazem com que se manifestem diversas ações solidárias, que, muitas vezes, ao invés de ajudar, terminam atrapalhando o trabalho das forças de segurança, responsáveis por garantir ajuda humanitária oficial e de Estado às vítimas.

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo apela para que as pessoas evitem viagens para os locais afetados, como Mimoso do Sul e outras regiões do Sul do Estado.

De acordo com o órgão, a Polícia Militar está realizando triagem para controlar o acesso a essas áreas, visando garantir a segurança de todos e evitar congestionamentos que possam dificultar as operações de resgate e assistência humanitária.

“É fundamental que as pessoas compreendam que a visita a essas áreas pode atrapalhar o trabalho das equipes de resgate e ainda colocar suas próprias vidas em risco”, afirma o Corpo de Bombeiros por meio de nota.

Para os moradores locais que desejam ajudar, os Bombeiros pedem que se cadastrem como voluntários no Sistema de Comando em Operações local, instalado em cada município afetado.

O coordenador estadual adjunto da Defesa Civil, o tenente coronel Benicio Ferrari Junior, explica as consequências que essas ações isoladas podem acarretar.

Veja o vídeo: