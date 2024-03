Chuva no ES: Muniz Freire declara situação de emergência

Após as fortes chuvas que causaram diversos transtornos na região Sul do Estado, a prefeitura de Muniz Freire, decretou, na terça-feira (26), Situação de Emergência em todo o Município.

Conforme o Decreto n.º 10.511/2024, a decisão leva em consideração o estrago causado pela chuva do dia 22 de março, e a necessidade de uma resposta rápida à sociedade afetada como um todo, especialmente aos moradores do distrito de Itaici.

Entre outros tópicos, o decreto mobiliza todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação do Comitê Municipal de Crise, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.

O decreto municipal n.º 0.511/2024 vai ao encontro do decreto estadual n.º 501-S, de 23 de março de 2024, que já declarou Situação de Emergência em Muniz Freire e outros 12 municípios afetados pela chuva.

