Frente Parlamentar de Gestão de Risco e Desastres atua no Sul do ES

Diante da tragédia que a solou o Sul do Estado do Espírito Santo, entre a noite de sexta-feira (22) e a madrugada de sábado (23), ocasionando a morte de 20 pessoas, sendo 18 no município de Mimoso do Sul e 2 em Apiacá, com registros pluviômetros de mais de 304 milímetros dos acumulados da água da chuva, em menos de 24 horas, deixando mais de 20 mil pessoas fora de suas casas, em mais de 13 municípios, a Frente Parlamentar de Gestão de Risco e Desastres também tem atuando no Sul do Estado.

O deputado Federal Gilson Daniel (Podemos), presidente da frente parlamentar, menciona o que tem sido feito para minimizar os desastres como o ocorrido no sul do Estado.

União dos poderes

Gilson afirma que os governos estadual e federal estão unindo forças em busca de soluções que auxiliem a população, principalmente do sul do estado, que tanto sofreu com as chuvas do final de semana.

“Trata-se de uma ação conjunta para melhor atender cada pessoa atingida e que teve perdas causadas pelo temporal. Sabemos que, infelizmente, vidas não podemos trazer de volta, mas no que se trata de bens e estrutura, os governos e este parlamentar não estão medindo esforços para entregar tudo o que os moradores precisam neste momento tão delicado”, menciona o deputado.

Segundo informado pelo deputado federal, os avisos meteorológicos estão funcionando e as cidades atingidas receberam os avisos meteorológicos.

“Conforme o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Defesa Civil, todos os serviços de aviso meteorológico estão funcionando e sendo utilizados. Inclusive, estamos esperando o anúncio de novos serviços e tecnologias direcionados ao auxílio de notificações relacionadas a mudanças climáticas”, disse Gilson.

Gilson acredita que a impossibilidade de milhares de pessoas abandonarem suas casas e seus pertences sem saber se as chuvas irão atingir níveis alarmantes, colabora para um cenário crítico.

“As mudanças meteorológicas são inconstantes e muita gente espera para ver qual será a magnitude das chuvas. Infelizmente, é assim que terminamos com cenários tão desastrosos e tão cheios de perdas como os desse final de semana”.

Ação do poder público

O presidente da frente Parlamentar menciona que o poder público está agindo com prontidão e rápida resposta aos desastres ambientais que estão atingindo o estado do Espírito Santo.

“Na reunião que participamos, o Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Goes, revelou que tanto o governo estadual quanto o federal estão com ações localizadas nos municípios atingidos, seja em busca por desaparecidos, auxílio de desabrigados, ações de reconstrução ou planejamento de melhorias que serão necessárias após o período crítico.”

Gestão de Risco e Desastres

A frente Parlamentar de Gestão de Risco e Desastres visa fortalecer ações e métodos que garantam a prevenção e a mitigação dos riscos de desastres naturais, adaptação às mudanças climáticas para redução dos riscos e proteção social dos cidadãos e da vida em casos de desastres, além de apoio aos Estados, municípios e as comunidades afetadas, bem como às famílias no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, ações, programas e projetos.