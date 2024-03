Chuvas fortes provocam alagamentos em Presidente Kennedy neste domingo (24)

As fortes chuvas que caem no Sul do Espírito Santo não deram trégua e continuaram neste domingo (24). O município de Presidente Kennedy também foi atingido e no início da noite registrou pontos de alagamento, principalmente na região central da cidade.

Imagens e vídeos publicados nas redes sociais mostram diversos pontos com grande acúmulo de água.

Por meio das redes sociais, a Defesa Civil de Presidente Kennedy alertou a população sobre os riscos e sobre a possibilidade de continuidade da chuva durante a madrugada. A publicação pede para que a população evite as áreas alagadas e que em caso de emergência ligue para os números 153 (Guarda Municipal), 193 (Bombeiros), 199 (Defesa Civil) ou (28) 3535-1944.