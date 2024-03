Chuvas: mais de 1.200 pessoas estão desalojadas no Sul do Espírito Santo

Mais de 1.200 pessoas estão desalojadas no Sul do Espírito Santo. A informação consta no boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual, atualizada às 11h. Além disso, as cidades com os maiores acumulados de chuva também tiveram atualização.

No entanto, o que chama a atenção é que o município de Bom Jesus do Norte recebeu mais que o dobro previsto de chuva para as últimas 24 horas: foram 304,2 mm.

Além disso, o novo boletim atualiza o número de pessoas desalojadas no Espírito Santo. Somente no Sul do Estado, são 1.205 pessoas. Desse total, 1.000 são de Vargem Alta, um dos municípios mais afetados pela chuva na região.

Em Mimoso do Sul, cidade que registrou o maior acumulado de chuvas nas últimas 24 horas – foram 231,8 mm -, uma pessoa está desalojada. No entanto, o município está sem sinal de telefonia móvel e sem sinal de internet. Além disso, muitas pessoas estão em áreas isoladas pela água e esse número de desalojados pode aumentar ao longo do dia.

O Inmet manteve o alerta vermelho de grande perigo para as chuvas intensas no Sul do Estado neste sábado (23). Há, no momento, 40 alertas máximos em vigor na região, de acordo com a Defesa Civil do Estado.

Veja o número de desalojados por cidade: