VÍDEO | Temporal deixa pessoas ilhadas e desaparecidos em Mimoso

A forte tempestade que atingiu a região Sudeste, na madrugada deste sábado (23), deixou o município de Mimoso do Sul embaixo d’água.

Um vídeo divulgado pelo Notaer mostra pessoas ilhadas em diversas localidades. Também há relatos de desaparecidos e mortos.

Ainda não há informações oficiais. A redação do AQUINOTÍCIAS.COM está em contato com os órgãos responsáveis. Assim que tiver retorno, a matéria será atualizada.

