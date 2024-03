Chuvas: nível do rio de Itapemirim segue subindo e atinge 2,70 metros

O nível do rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, segue subindo na tarde deste sábado (23). De acordo com a última medição, registrada às 13h, o rio está 2,70 metros acima de seu nível normal e já provoca alagamentos em pontos do interior e da sede.

De acordo com a Defesa Civil do município, a expectativa é que ele continue subindo nas próximas horas, já que recebe as águas acumuladas do Caparaó, região bastante atingida pelas chuvas das últimas 24 horas.

“O rio vai subir, mas não será assustador quanto em 2020. Não conseguimos mensurar quanto ele deve subir, mas estamos realizando o monitoramente e orientando a população e comerciantes ribeirinhos para que fiquem em alerta”, disse o coordenador da Defesa Civil, Inácio Daróz.

Nesse momento, a Defesa Civil está empenhada e com a atenção voltada para os distritos de Pacotuba e Coutinho. Nesses pontos, as águas do rio Itapemirim já atinge ruas e os moradores estão sendo orientados a sair de suas casas. Além disso, a população das duas comunidades estão recebendo o socorro humanitário.

Na sede do município, a Defesa Civil já registra alagamento em garagens da região central da cidade e também em pontos do bairro Coronel Borges. O depósito de um supermercado do bairro foi atingido.

“Estamos orientando os comerciantes que possuem depósitos nas partes de baixo das lojas para que levantem as mercadores, para não perder material. Sabemos das preocupação e por isso, estamos informando para que não haja prejuízos. Seguimos monitorando o rio Itapemirim e vamos alertando”, completa.

A medição do rio Itapemirim pode ser acompanhada AQUI.