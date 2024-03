Chuvas no ES: confira a situação das rodovias federais e estaduais no Sul do Estado

Atualização***

O boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual, atualizada às 11h, também informa a situação das rodovias federais e estaduais que cortam o Sul do Espírito Santo. Por conta das chuvas fortes que atingem a região desde a noite da última sexta-feira (22), o tráfego está comprometido em alguns trechos.

A BR-101, que liga Apiacá a Bom Jesus do Norte está totalmente interrompida. Além disso, a BR-482, que liga Alegre a Guaçuí está com um trecho interditado.

Às 14h deste sábado (23), a Polícia Rodoviária Federal no Estado do Espírito Santo (PRF-ES) informa que neste exato momento não há interdições nem pontos de alagamentos nas rodovias federais sob responsabilidade da PRF-ES.

Confira:

Ainda na BR-482, na manhã deste sábado (23), o trevo de acesso ao município de Muniz Freire foi tomado pela água, e o trânsito foi totalmente interrompido. O AQUINOTICIAS.COM recebeu informações pela manhã que muitos pacientes de Cachoeiro de Itapemirim que seguiam para uma consulta em Alegre ficaram presos no caminho e precisaram retornar para suas cidades.

Além das rodovias federais, várias rodovias estaduais também estão comprometidas por conta das chuvas que atingem a região. Os motoristas que precisam passar por esses locais precisam ter atenção aos pontos de interdição, provocado por alagamentos.

Confira:

