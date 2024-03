Chuvas no ES: eventos do Dia da Emancipação de Cachoeiro são adiados

Em virtude das intensas chuvas que afetam a Região Sul do Espírito Santo, os eventos comemorativos do Dia da Emancipação Política de Cachoeiro de Itapemirim, originalmente programados para esta segunda-feira (25), foram adiados.

A decisão foi tomada considerando a prioridade do município em mobilizar seus recursos para atender as ocorrências decorrentes da elevada precipitação, que ocasionou o transbordamento do Rio Itapemirim. As áreas afetadas incluem localidades nos Distritos de Pacotuba e Coutinho, além de bairros situados às margens do rio na região central da cidade.

Neste sábado (23), o prefeito Victor Coelho emitiu um decreto declarando “Situação de Emergência” no município. Esta medida visa coordenar as ações de recuperação dos danos provocados pelas chuvas.

Além do tradicional desfile escolar, a solenidade de inauguração do novo Centro de Lutas do bairro Rubem Braga, originalmente agendada para esta segunda (25), também foi adiada.

“Embora o dia 25 de março tenha uma significância histórica importante para Cachoeiro, neste momento é essencial concentrar nossos esforços na recuperação das áreas afetadas, no auxílio às famílias impactadas e na colaboração com os municípios vizinhos que enfrentam severas consequências das chuvas, especialmente Mimoso do Sul”, ressalta o prefeito Victor Coelho.