Chuvas no ES: Marinha já atua em Bom Jesus do Norte

Após o forte temporal que causou uma devastação na cidade de Bom Jesus do Norte, no extremo sul do Estado, com precipitação pluviométrica que chegou a 304 milímetros, em menos de 24 horas, causando alagamentos em casas, comércios, prédios públicos e também afetando a zona rural do município, a Defesa Civil municipal, informou que homens da Marinha do Brasil já estão atuando no município.

“Já estamos contando com o apoio da Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros, Engenheiros, diversos voluntários, e agora contamos também com o apoio de 30 homens da Marinha do Brasil, que nos ajudarão com a distribuição da ajuda humanitária que está chegando em nosso município”, afirma Carlos José, coordenador da Defesa Civil.

Até o momento, segundo levantamento prévio realizado pela prefeitura, cerca de 1.500 residências foram afetadas, 3.064 pessoas estão desalojadas e 300 desabrigadas. Na cidade, foram improvisados dois abrigos, um na Creche Tia Fátima e outro na Escola São Sebastião.