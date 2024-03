Com a bênção de Petri, Léo é lançado como pré-candidato em Anchieta

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri (PSB), anunciou, nesta quinta-feira (14), quem será o pré-candidato a prefeito escolhido pelo seu grupo político para a sucessão no Poder Executivo municipal.

O nome será Léo Abrantes (PSB), atual secretário municipal de Governo, e apontado como homem de confiança de Petri.

Leia também: Concurso: proposta isenta mulheres de pagar taxa de inscrição no ES

Léo Abrantes é formado em administração e já foi vereador de Anchieta, entre 2005 e 2008.

Também trabalhou como secretário municipal de Infraestrutura; na pasta do Turismo e na gerência municipal de Segurança Pública e Social.

O nome do pré-candidato foi lançado oficialmente em uma coletiva no fim da tarde desta quinta-feira (14).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.