Com Quinta, PSD viabiliza projeto para disputar Prefeitura de Kennedy

O Partido Social Democrático (PSD) vai entrar na briga pelo Poder Executivo em Presidente Kennedy. Para dar musculatura ao projeto, a legenda aposta no ex-prefeito Reginaldo Quinta.

Já com a pré-candidatura lançada, o político viabiliza a volta ao poder por meio de conversas com lideranças locais e políticos de mandato como o deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), filiado a mesma legenda.

O desafio de Reginaldo Quinta é tentar desbancar o atual prefeito Dorlei Fontão (PSB), que também se articula para permanecer chefiando a Prefeitura de Presidente Kennedy e tem a seu favor o prestígio do governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB).

Quem também disputa a vaga do Poder Executivo, é o vice-prefeito Aluízio Corrêa (PL), principal nome da extrema direita na cidade; Kakai Baiense e Vianei Viana.