Concurso do Bandes: prova é adiada e prazo de inscrições é reaberto

O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), empresa responsável pelo concurso do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), divulgou o Edital de Retificação com alterações referentes ao processo seletivo.

A retificação do edital está disponível no site https://www.idecan.org.br/ e, dessa forma, as provas que estavam previstas para serem aplicadas neste domingo (17) foram transferidas para o dia 28 de abril.

Alterações

A impugnação do Edital provocou a reabertura do prazo de inscrições até o dia 25 de março (segunda-feira). Já as provas serão aplicadas no dia 28 de abril (domingo). Além disso, o novo edital informa a ampliação das formações necessárias para a candidatura aos cargos de Analista Bancário – Sistemas de Tecnologia da Informação e Analista Bancário – Infraestrutura de Tecnologia da Informação.

Sobretudo, a seleção engloba cargos de nível superior com salários iniciais de R$ 6.629,20 para a carga horária de 30 horas semanais nas seguintes formações: Administração (uma vaga), Ciências Econômicas (quatro vagas), Sistemas de Tecnologia da Informação (cinco vagas), Infraestrutura de Tecnologia da Informação (duas vagas).

Cabe ressaltar também que essas vagas contemplam Pessoas com Deficiência (PcD) e Pessoas Pretas, Pardas e Indígenas (PPI), conforme consta na legislação vigente. Para todos os postos em disputa, os candidatos aprovados vão entrar no Cadastro de Reserva do Bandes.

A convocação ocorrerá de acordo com a conveniência administrativa da instituição. Seguindo a ordem de classificação por cargo, durante o período de validade estipulado para o concurso. Contudo, prevê-se que esse prazo seja de dois anos, sujeito à prorrogação a critério da administração, por período equivalente.

Serviço:

Confira o novo cronograma do Concurso Público do Bandes

Data das inscrições: até 25 de março (segunda-feira)

Data das provas: 28 de abril (domingo)

Taxa de inscrição: R$ 74,00

Informações sobre o edital em: https://www.idecan.org.br/