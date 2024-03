Concurso Público: locais de provas serão divulgados na quinta (28)

Os candidatos do Concurso Público da Prefeitura de Cachoeiro para provimento de cargos administrativos e da Guarda Civil Municipal (GCM) poderão consultar, a partir desta quinta-feira (28), os locais de aplicação das provas.

Para realizar a consulta, é preciso acessar o site da banca organizadora do certame (www.cebraspe.org.br), na área de “Concursos em Andamento” e procurar pelos concursos denominados “Pref_Cachoeiro_24_adm” e “Pref_Cachoeiro_24_guarda”. Na página, é necessário que o candidato insira o CPF informado no ato de inscrição.

Contudo, em ambos os editais, o procedimento de aplicação das provas para o concurso público, acontecerá no dia 7 de abril, domingo, e terá 3 horas de duração. Para candidatos a cargos de nível superior e fundamental, as provas são no período da manhã, com início às 8 horas (horário local).

Já para aqueles que irão pleitar cargos de nível médio no edital administrativo, bem como para os que irão concorrer a vagas na Guarda Municipal. As provas serão aplicadas no turno vespertino, com início marcado para às 14 horas (horário local).

“É importante que os candidatos se atentem às informações constantes em seus editais, principalmente aquelas relacionadas ao procedimento de aplicação das provas. Para evitar qualquer transtorno durante o processo”, destaca Antônio Carlos Valentes, secretário municipal de Administração.