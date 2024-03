Condutor perde controle de veículo, capota e bate em Anchieta

Um carro ficou capotado após o condutor bater em um ponto de ônibus na Rodovia do Sol, em Anchieta, na tarde desta quarta-feira (13).

A Guarda Civil Municipal disse que o motorista do veículo Renault Logan, de cor branco, estava em trafegando na rodovia, quando perdeu o controle do carro e capotou. No capotamento, o carro acabou colidindo contra um ponto de ônibus.

As equipes da GCM e da Polícia Militar estiveram no local. Não houve feridos e o veículo estava sem restrição. Portanto, os guardas encerraram ocorrência no local.

Criminosos roubam R$ 7 mil de supermercado em Anchieta

O dono de um supermercado viveu momentos de terror na noite da última segunda-feira (26), após ser rendido por criminosos dentro do próprio estabelecimento no bairro Justiça, em Anchieta.

A PM disse que o funcionário abriu a porta e foi rendido por dois homens encapuzados que o fizeram voltar para o interior do estabelecimento.

Nisso, os criminosos forçaram uma das chaves na fechadura que acabou quebrando. Aliás, revoltados, os suspeitos quebraram a porta que dava acesso ao escritório.

Contudo, eles conseguiram abrir a outra porta com a chave. No interior do cômodo, os criminosos quebraram um armário onde estava guardado os R$ 7 mil reais. Além disso, levaram um celular, uma carteira e um computador, pois achavam que lá estavam armazenadas as imagens das câmeras.

No entanto, pelas imagens do supermercado, as equipes da Guarda Civil e da PM viram que um carro ficou por quase 20 minutos estacionado na garagem do supermercado, tendo ficado parado por vários minutos na Rodovia do Sol. Entretanto, após o crime, eles fugiram sentido à Guarapari. A polícia não deteve ninguém.