Confira! Novo espaço dedicado ao cuidado do idoso em Cachoeiro

Nesta quarta-feira (13/03), a Unimed Sul Capixaba celebrou a inauguração do espaço Idoso Bem Cuidado – JUNTOS, dedicado exclusivamente ao cuidado do idoso. O local visa proporcionar um atendimento personalizado e integrado aos pacientes da terceira idade, marcando um novo conceito em Cachoeiro de Itapemirim.

Contudo, o diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Fernando Lemgruber, expressou sua gratidão aos pacientes que confiaram na instituição e destacou a importância de um olhar diferenciado para a saúde dos idosos. “O idoso precisa de uma equipe multidisciplinar e um espaço dedicado, que proporcione um acompanhamento personalizado, visando sua plena recuperação e conforto”, afirmou.

Já o diretor de Provimento de Saúde, Abel Sant’Anna Júnior, enfatizou o compromisso da Unimed em oferecer um atendimento de excelência. Onde os clientes sintam-se verdadeiramente acolhidos e cuidados conforme suas necessidades.

O Idoso Bem Cuidado, faz parte da iniciativa JUNTOS, que é mais que um programa de saúde, é uma abordagem de cuidado centrada no paciente que tem como base o cuidado coordenado a partir de uma equipe de saúde multidisciplinar, tudo isso sem custos extras no plano de saúde.

Contudo, para se juntar ao Idoso Bem Cuidado, basta entrar em contato com a equipe pelo telefone (28) 2101-6255. Aliás, uma vez incluído, o paciente será atendido por uma enfermeira navegadora, que o acompanhará em suas necessidades e elaborará um plano de monitoramento individualizado.

