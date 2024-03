Convênio de estágio: prazo aberto para cadastro de instituições no ES

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) abriu prazo para que instituições de ensino superior com cursos de graduação e pós-graduação possam celebrar convênio de estágio com a Procuradoria. Visando à participação de seus alunos nos processos seletivos para a formação de cadastro de reserva de estagiários. As instituições têm 15 dias úteis, a contar do dia 5 de março, para realizar o convênio.

Podem participar instituições de ensino que possuem cursos de graduação nas áreas de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e de nível superior de graduação e pós-graduação em Direito, Administração e Comunicação Social/Jornalismo. Aliás, os estudantes selecionados atuarão na Procuradoria da República no Espírito Santo, cuja sede fica localizada em Vitória.

Convênio de estágio

Todavia, as instituições interessadas devem enviar a documentação necessária ao Setor de Estágio da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo. Via login único na plataforma Gov.br. O canal de registro está disponível na página MPF Serviços (https://novoportal.mpf.mp.br/mpf/mpfservicos)

Sobretudo, cada instituição deverá enviar CNPJ; comprovante de endereço; nome e cargo do representante da instituição de ensino; cópia dos documentos pessoais do representante (RG e CPF); cópia de documento comprobatório da representação (ex: portaria de designação e publicação no Diário Oficial da União); e documento comprobatório de credenciamento no MEC.

Dúvidas podem ser solucionadas pelo e-mail [email protected].