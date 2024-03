Cooperativa fortalece a Piscicultura em Muniz Freire e região

Cooperativa com sede em Domingos Martins, possui filial em Muniz Freire Luduvico Bullerjanh, é gerente da cooperativa Coopram, parceira da prefeitura de Muniz Freire no projeto de piscicultura no município.

Com uma filial funcionando às margens da BR 262, a cooperativa tem sido um divisor de águas para o produtores de peixe na região.

Leia também: Sustentabilidade é a marca do Fórum de Piscicultura em Muniz Freire

“Temos trabalhado em parceira com a prefeitura para desenvolver um trabalho de sucesso aqui na região do Caparaó”, menciona o gerente.

Assista ao vídeo!