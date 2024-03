Cooperativismo: núcleos femininos beneficiam mulheres capixabas

Na semana em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) abre espaço para debater a participação feminina no cooperativismo.

A reunião do colegiado que trata do tema na Casa, será realizada, nesta segunda-feira (4), no Plenário Judith Leão.

Entre os assuntos da reunião estão os programas da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB/ES) voltados a fomentar a ampliação das mulheres no cooperativismo capixaba. Para falar sobre o tema, a Comissão de Cooperativismo convidou a analista de Desenvolvimento Humano do Sistema OCB/ES, Bianca Aparecida da Silva Rocha.

Segundo a assessoria da OCB/ES, o cooperativismo no estado já conta com oito núcleos femininos, beneficiando 231 mulheres de 22 municípios capixabas. Integram os grupos desde cooperadas e colaboradoras a esposas e filhas de cooperados. Somente em 2023 os núcleos realizaram mais de 45 ações.

Também foram convidados a participar da reunião representantes de núcleos femininos formados pela entidade em vários municípios e membros da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes), da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Espírito Santo (Fetaes), entre outras entidades.