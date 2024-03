Cultura capixaba em luto: morre o músico Alexandre Lima

A cultura capixaba está em luto! Morreu na madrugada desta quinta-feira (28), o músico Alexandre Lima, de 54 anos. Ele estava em coma, sob cuidado de familiares em casa, desde 2013, após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma cirurgia para a retirada de um aneurisma aorta.

Alexandre era uma das vozes na banda Manimal, e à época que entrou em coma, atuava como secretário Municipal de Cultura de Vitória. Contudo, a informação da morte foi confirmada pelo irmão, também músico, Amaro Lima, em suas redes sociais.

“Meu irmão, Deus te chamou mas o barco do amor que você fez continua a navegar. Um dia, a gente se encontra novamente pra trocar aquela de sempre. Obrigado por tudo Vá em paz. Te amo. Também agradeço de coração a todos que nos acompanharam e ajudaram, de várias formas, nessa jornada”, escreveu Amaro.

O governador Renato Casagrande (PSB) também se manifestou nas redes sociais. “Descansou o grande músico Alexandre Lima. Com seu talento e carisma levou a cultura capixaba a diversos palcos do Brasil e do mundo. Sua trajetória inspira as novas gerações. Deixo meu abraço de conforto na família e amigos nesse momento de despedida”, publicou.

Luto pela morte de Alexandre Lima

A Prefeitura de Vitória lamentou a morte de Alexandre Lima, nesta quinta-feira (28), aos 54 anos de idade, e se solidariza com amigos, fãs e familiares desse imponente nome do segmento artístico capixaba. A PMV também decreta luto oficial de três dias por seu falecimento.

Aliás, Alexandre é conhecido e reconhecido pela dedicação às artes por meio da música. Junto com seu irmão Amaro, Alex, como era popularmente conhecido, foi um dos criadores da banda Manimal, que fez sucesso por todo o Brasil, tendo realizado inclusive apresentações no exterior.

Músico, compositor e produtor musical, Alexandre é o inventor da fusão do rock com o congo (rockcongo). Em 2013, exerceu a função de secretário municipal de Cultura na capital. com grandes contribuições para a municipalidade. Aliás, o músico faria aniversário no próximo dia 23.

“Esta é, sem dúvida, uma enorme perda para o cenário musical e artístico capixaba. Estamos consternados, de luto e solidários principalmente à sua família. Alexandre deixa um grande exemplo de vida e importantes contribuições não só para a Cultura do Espírito Santo, mas também para a Cultura do Brasil”, declarou o secretário municipal de Cultura, Edu Henning.

“Perdemos uma referência. Alexandre era um expoente de nossa cultura e nos deixa o exemplo de dedicação à valorização da cultura capixaba. Uma inspiração para futuras gerações. Uma perda lamentável! Nossa solidariedade aos familiares e amigos”, afirma o prefeito Lorenzo Pazolini.