Defesa Civil monitora nível do rio Castelo após chuva intensa

A Defesa Civil está monitorando o rio Castelo após a forte chuva que atingiu o município na noite da última sexta-feira (22).

De acordo com o Coordenador Geral de Relações Públicas do Gabinete do Poder Executivo Municipal, Rafael Assini, não houve registros de alagamentos, queda de árvores e nem pessoas desabrigadas e desalojadas.

Segundo o Rafael, o rio subiu aproximadamente 3,50 metros. A previsão é de chuvas fortes na região nas próximas horas.

