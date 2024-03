Definidos os confrontos das quartas de final do Capixabão; veja

Os resultados dos jogos da 9ª e última rodada da primeira fase, que aconteceram no último sábado (02), definiram os confrontos das quartas de final do Capixabão Superbet. Também foi sacramentado o rebaixamento do Serra, que se juntou ao já rebaixado Estrela do Norte.

Sobretudo, líder da primeira fase, o Rio Branco AC encara, nas oitavas de final, o Nova Venécia, que terminou em oitavo lugar. O jogo de ida acontece no sábado (09), às 15h, no estádio Zenor Pedrosa, e a volta está prevista para o próximo dia 17 (domingo), às 15h30, no Kleber Andrade.

Assim, no mesmo lado do chaveamento, o quarto colocado Porto Vitória encontra o quinto colocado Jaguaré, na sexta-feira (08), às 19h, no estádio Conilon. O jogo da volta está previsto para o dia 14 (quarta-feira), às 19h, no Kleber Andrade.

Do outro lado do chaveamento, o vice-líder Real Noroeste encara o Vitória, que terminou em sétimo lugar. A primeira partida é na próxima segunda-feira (11), às 19h30, no Salvador Costa, e a segunda acontece no dia 16 (sábado), às 19h, no José Olímpio da Rocha.

A Desportiva Ferroviária, que terminou em terceiro lugar, enfrenta o Rio Branco FC, que ficou em sexto. O jogo de ida é no domingo (10), às 15h30, no Olímpio Perim, e a volta acontece no dia 16 (sábado), às 15h, no Engenheiro Araripe.

Aliás, todas a partidas serão transmitidas pela TVE, a emissora publica dos capixabas. As informações sobre os jogos podem sofrer alterações. Por isso, verifique sempre a tabela oficial da competição.

Os times que tiveram melhor colocação na primeira fase têm, somente nas quartas de final, a vantagem do empate na soma dos placares. Além disso, essas equipes têm também o mando de campo dos jogos da volta durante todo o mata-mata.

9ª rodada do Capixabão

Na 9ª rodada, Serra e Rio Branco FC disputavam a última vaga para a próxima fase e, consequentemente, lutavam também contra o rebaixamento. Contudo, o Tricolor Serrano empatou com o já rebaixado e último colocado Estrela do Norte, por 1 a 1, no Robertão, e acabou sendo rebaixado com a nona posição. Gugu marcou o gol do time da casa, e Renato Matos fez para os visitantes.

Já o Rio Branco FC superou o Vitória por 2 a 1, no Olímpio Perim, com gols de Alysson Caucaia (contra) e Jorge Mendes. Victor Vellaske foi quem marcou para a equipe alvianil.

Todavia, no Kleber Andrade, já garantido na liderança, o Rio Branco AC recebeu o Real Noroeste e perdeu por 1 a 0. Pedro Pires balançou as redes para o time de Águia Branca, que confirmou a vice-liderança.

Em confronto direto dentro pelo terceiro lugar, a Desportiva Ferroviária levou a melhor contra o Porto Vitória, por 2 a 0, no Engenheiro Araripe, com gols de Júlio Henrique e Victor Rangel. O mesmo placar aconteceu no Conilon, onde o Jaguaré superou o Nova Venécia, com gols de Gianlucas e Kainandro.

O campeão do Capixabão Superbet 2024 se classifica para três competições do ano que vem: Campeonato Brasileiro Série D, Copa do Brasil e Copa Verde. Assim, o vice-campeão também garante vaga para a Copa do Brasil 2025. Aliás, a competição tem o patrocínio da Superbet, plataforma de apostas esportivas, e o investimento do Governo do Estado por meio do Banestes, da Sesport e da TVE, emissora pública dos capixabas que transmite todas as partidas do campeonato. A bola é da Kagiva.

Resultados da 9ª Rodada do Capixabão

Serra 1 x 1 Estrela do Norte (02/03, Robertão, Serra)

Desportiva Ferroviária 2 x 0 Porto Vitória (02/03, Engenheiro Araripe, Cariacica)

Rio Branco FC 2 x 1 Vitória (02/03, Olímpio Perim, Venda Nova do Imigrante)

Rio Branco AC 0 x 1 Real Noroeste (02/03, Kleber Andrade, Cariacica)

Jaguaré 2 x 0 Nova Venécia (02/03, Conilon, Jaguaré)

Quartas de Final (Ida)

Nova Venécia x Rio Branco AC (09/03, 15h, Zenor Pedrosa, Nova Venécia)

Jaguaré x Porto Vitória (08/03, 19h, Conilon, Jaguaré)

Vitória x Real Noroeste (11/03, 19h30, Salvador Costa, Vitória)

Rio Branco FC x Desportiva Ferroviária (10/03, 15h30, Olímpio Perim, Venda Nova do Imigrante)

Quartas de Final (Volta)

Rio Branco AC x Nova Venécia (17/03, 15h30, Kleber Andrade, Cariacica)

Porto Vitória x Jaguaré (14/03, 19h, Kleber Andrade, Cariacica)

Real Noroeste x Vitória (16/03, 19h, José Olímpio da Rocha, Águia Branca)

Desportiva Ferroviária x Rio Branco FC (16/03, 15h, Engenheiro Araripe, Cariacica)