Deputado capixaba e Frente da Hotelaria garantem manutenção do PERSE

A luta pela continuidade do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) teve êxito.

O deputado federal capixaba Gilson Daniel e a Frente da Hotelaria garantiram a manutenção do melhor programa para setores de hotelaria, turismo e eventos.

LEIA TAMBÉM: Com nova norma, TSE fecha cerco a candidaturas femininas laranjas

Aconteceu, nesta terça-feira (5), grande ato de mobilização a favor do PERSE no Senado Federal. O evento reuniu deputados, senadores, empresários e investidores dos setores de hotelaria, turismo e eventos.

A Frente Parlamentar Mista da Hotelaria Brasileira, presidida pelo deputado federal Gilson Daniel, promoveu o debate.

Os parlamentares se uniram para debater as principais consequências econômicas do encerramento prematuro do Perse previsto na Medida Provisória 1202/2023, anunciada no final de 2023.

Após o ato no Senado, realizou-se uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e os líderes partidários para anunciar que o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad irá enviar um Projeto de Lei (PL) com um novo modelo de continuidade do PERSE.

Perse

Portanto, devem receber o benefício hotéis, pensões, campings, restaurantes, bares, eventos e recepções, congressos, feiras, eventos esportivos, shows, festas, festivais, simpósios e espetáculos.

Aliás, a iniciativa prevê a redução de tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) por sessenta meses.

Também estabelece descontos de até 70% em dívidas tributárias e maior prazo para o cumprimento de obrigações fiscais.

Todavia, o programa auxilia na preservação de empregos já existentes e na criação de diversas novas oportunidades.

Ainda ajuda empresas a negociarem débitos tributários, além de manter e ampliar os empregos, com a expansão de empreendimentos para atrair mais turistas. Feliz que com a nossa luta temos a garantia da continuidade do Perse”, enfatiza Gilson Daniel.