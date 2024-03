Descarbonização: plano é aprovado e Casagrande aponta meta para o ES

O Plano de Neutralidade de Carbono (Descarbonização) do Espírito Santo foi aprovado, nesta quarta-feira (20), durante a reunião do Fórum de Mudanças Climáticas, no Palácio Anchieta.

“Nós elaboramos com a sociedade, com os empreendedores, com a sociedade civil, colocamos em consulta pública, com a participação da academia. E nós hoje, com essa aprovação, apontamos que em 2050 o Estado do Espírito Santo será neutro em carbono. Este é o compromisso do Brasil e nós queremos dar a nossa parcela de contribuição para que a gente possa preservar o planeta”, explica o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB).

A proteção da sociedade contra as consequências das mudanças climáticas também pautou o encontro.

“É fundamental que a gente trabalhe para reduzir as emissões de carbono e de gases de efeito estufa. E, ao mesmo tempo, que a gente possa tomar outras medidas que protejam a sociedade”, afirma.

O chefe do Poder Executivo estadual defendeu uma atenção especial, lembrando os efeitos das mudanças climáticas que já estão ocorrendo.

“Porque essa ação que nós estamos vendo de alteração do clima atinge primeiro as pessoas mais pobres, mais vulneráveis e o Estado tem que dar a sua contribuição para que a gente possa ter um país e um planeta preservado e protegido”, ressalta Casagrande.