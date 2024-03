Cidade do Sul do ES está entre as 10 que mais estimulam empreendedorismo

Piúma está entre as dez cidades que mais estimulam o empreendedorismo no Espírito Santo, segundo o Índice da Capacidade de Estímulo ao Empreendedorismo, do Sebrae.

De acordo com a administração municipal, os números refletem essa trajetória ascendente: no Primeiro Ciclo de Autoavaliação, a cidade registrou uma pontuação de 3,2 no ICEE, ocupando a 55ª posição no Estado e a 4ª posição na regional de Guarapari.

Já no Segundo Ciclo de Autoavaliação, essa pontuação aumentou para 5,3, demonstrando um progresso substancial.

Porém, o ápice foi atingido no terceiro ciclo avaliativo do ICEE, Piúma obteve uma pontuação de 7,3, o que representa uma evolução de 121% em relação ao primeiro ciclo. O município ficou em 8º lugar no ranking de maior evolução percentual.

Índice de empreendedorismo

O ICEE é um instrumento de diagnóstico e acompanhamento do ambiente de negócios dos municípios capixabas. Ele avalia cinco dimensões: governança para o estímulo a abertura de negócios, programas e projetos de apoio ao empreendedor, regulamentações e legislação para melhoria do ambiente de negócios, processos que facilitam a realização de negócios e recursos e infraestrutura para atendimento a quem deseja empreender.

Para o prefeito de Piúma, Paulo Cola, o resultado no ICEE é fruto do trabalho conjunto da Prefeitura, do Sebrae/ES e dos empreendedores do município.

“Estamos trabalhando para criar um ambiente cada vez mais favorável ao empreendedorismo em Piúma. Estamos investindo em infraestrutura, qualificação profissional e acesso ao crédito, entre outras ações”, afirmou o prefeito.

O Programa Cidade Empreendedora é uma iniciativa do Sebrae/ES que busca promover o desenvolvimento econômico e social dos municípios capixabas por meio do empreendedorismo. O programa oferece aos municípios uma série de ferramentas e recursos para melhorar o ambiente de negócios, capacitar empreendedores e incentivar a criação de novas empresas.

Portanto, o resultado de Piúma no ICEE é um estímulo para o município seguir trabalhando na promoção da abertura de novos negócios. Com o apoio do Sebrae/ES e dos empreendedores, Piúma tem tudo para se tornar uma cidade ainda mais empreendedora.