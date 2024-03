Desistência de Juninho reduz polarização em Cachoeiro, aponta Casteglione

O subsecretário estadual de Trabalho e Emprego Carlos Casteglione, teve a pré-candidatura a prefeito lançada oficialmente, pela Federação Brasil da Esperança, composta pelo PCdoB, PV e PT, nesta sexta-feira (1), na Câmara Municipal da Capital Secreta.

Em coletiva de imprensa, o ex-prefeito comentou o cenário político e apontou a desistência da pré-candidatura a prefeito do vereador Júnior Corrêa (PL), como positiva para o processo eleitoral.

Além de reduzir a tensão ideológica, a saída do político extremista também reduz a polarização, que já vinha sendo implantada pelo grupo do PL.

“Eu tenho um sentimento que vai nos ajudar muito a baixar a temperatura da polarização. Esse será um comportamento meu durante a campanha. Eu não vou alimentar polarização do ponto de vista ideológico. Eu quero puxar as conversas da pré-campanha e da campanha para os desafios que Cachoeiro tem”, afirmou Casteglione.

A oficialização da pré-candidatura contou com a presença do senador Fabiano Contarato (PT); dos deputados federais Helder Salomão (PT) e Jackeline Rocha (PT), dos presidentes estadual do PV, Fabrício Machado, e municipal do MDB, Rogério Athayde, além de lideranças políticas do PCdoB.