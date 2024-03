Bom Jesus do Norte: após aditivo, obra vai custar quase R$ 12 milhões

O assunto mais comentado essa semana no município de Bom Jesus do Norte, localizado no Sul do Estado, foi o aditivo de mais R$ 2 milhões, autorizado pelo prefeito Toninho Gualhano (PMN), para uma obra de revitalização na área central do pequeno município, com pouco mais de 10 mil habitantes.

A obra em questão foi licitada pelo governo anterior por cerca de R$ 8,5 milhões. O atual prefeito, ao ganhar a eleição, cancelou e fez uma nova licitação. A ganhadora do certame foi a construtora Patamar LTDA, empresa com sede na cidade de Salvador, na Bahia, por cerca de R$ 9,4 milhões, ou seja, aproximadamente R$ 1 milhão a mais que a anterior.

Porém, Gualhano que está em seu primeiro mandato como prefeito, foi mais generoso ainda com a empresa baiana, autorizando um aditivo, ou seja, um aumento de mais de R$ 2,3 milhões. Uma obra que era para custar R$ 8,5 milhões, vai custar aproximadamente R$ 12 milhões.

Além do valor elevado autorizado pelo prefeito, o que chamou a atenção foi o percentual utilizado. Por lei, o máximo de aditivo em uma obra é de 25% do valor inicial, Gualhano utilizou 24,99%, ou seja, praticamente o valor máximo.

Crédito: Prefeitura de Bom Jesus do Norte

A autorização do aditivo foi publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), edição da última segunda-feira (26).

O AQUINOTICIAS.COM entrou contato com o prefeito Antônio Gualhano e sua assessoria, porém, até o fechamento da matéria não obtivemos resposta. Assim que tivermos o retorno a matéria será atualizada.