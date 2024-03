Detran|ES apresenta planejamento com foco em segurança no trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) divulgou a versão final do Planejamento Estratégico 2024-2027 para os servidores da Autarquia em evento realizado na manhã desta terça-feira (05), na sede do Órgão, com a presença do governador Renato Casagrande; do secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas; e outras autoridades. Na oportunidade, o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, também apresentou o Relatório de Gestão 2019-2022, com as principais entregas no período.

O Planejamento Estratégico define metas e estratégias do Detran|ES para o período de 2024 a 2027. O processo de atualização do plano foi feito por meio de oficinas realizadas nos meses de setembro e outubro de 2023, com a participação dos diretores, gerentes, coordenadores, assessores e servidores da Autarquia, e com a colaboração da equipe da Secretaria de Economia e Planejamento (SEP).

“A modernização do Detran foi fundamental, principalmente no momento da pandemia, quando todos os serviços puderam seguir sendo ofertados à população mesmo com a adoção de medidas mais restritivas. Com este Planejamento Estratégico até 2027, vamos conseguir direcionar as prioridades e focar em inovações para o órgão e, consequentemente, nos serviços prestados aos capixabas. Foi muito importante essa participação dos servidores, que vivem o dia-a-dia do Detran, para que possamos ter ideias de melhorias”, comentou o governador Casagrande.

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, considerou essencial a união da força laboral e gestora da autarquia no momento de elaboração e desenvolvimento do plano. “Essa participação ativa e integrada dos servidores é fundamental, já que, no estabelecimento de um plano de gestão de longo prazo, os esforços devem ser realizados pela equipe que está no dia a dia, acolhendo e compreendendo as necessidades da sociedade em relação aos serviços na área de trânsito. Isso vai proporcionar um ambiente de trabalho melhor e a prestação de um serviço de qualidade para a população capixaba, com o resultado de um trânsito seguro para todos”, disse.

Vieira destacou os desafios e entregas na gestão do órgão. “Nós também apresentamos hoje o relatório de gestão com os principais feitos no período de 2019 a 2022. O investimento em tecnologia fez com que a autarquia incrementasse e implementasse projetos e ações que, em meio à pandemia da Covid-19, foram fundamentais para que a população continuasse a ser atendida sem precisar sair de casa, com rapidez, comodidade e eficiência”, frisou.

Foram destacados projetos estruturantes do Governo do Estado, realizados por intermédio do Detran|ES, tais como o Cerco Inteligente, que entrega mais segurança com o monitoramento eletrônico das vias; CNH Social, que ofertou mais 30 mil oportunidades para os capixabas nos quatro anos; o Força pela Vida, com sinalização de 69 municípios capixabas e operações integradas de fiscalização e educação de trânsito em todo o Estado; a Escola Pública de Trânsito, que promove cursos relacionados ao trânsito; a oferta de mais de 60 serviços eletrônicos, por meio do projeto Detran 100% Digital; e a estruturação do serviço de Remoção e Guarda de veículos. Além disso, a modernização de agências, a qualificação, o foco na inovação tecnológica, inteligência artificial, entre outras ações que constam no relatório foram tratados pela gestão com foco em preservar vidas no trânsito e conferir maior segurança aos serviços prestados. Confira o Relatório de Gestão 2019-2022.

O evento também contou com a participação do secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas; do superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Estado, Wermeson Pestana; do diretor geral do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira; do comandante do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPtran), tenente-coronel Leonardo Nunes Barreto; do subcomandante do BPTran, major Flávio Cavatti; e dos diretores do Detran|ES.

Planejamento Estratégico 2024-2027

Cerca de 50 servidores participaram das cinco oficinas para o desenvolvimento do Planejamento Estratégico 2024-2027 do Detran|ES e definição da Missão, Visão, Valores, diagnóstico institucional, desafios e objetivos, indicadores e metas, modelo de Governança, projetos e ações, resultando no Mapa Estratégico do órgão para o período.

Durante o processo de construção do planejamento, as entregas foram concentradas em três eixos estratégicos: ‘mais segurança no trânsito’; ‘mais resultados para os capixabas’; e ‘mais tecnologia, inovação e gestão mais eficiente’.

Dentro desses aspectos os objetivos e projetos estratégicos foram desenvolvidos por meio de cinco eixos temáticos: segurança no trânsito; Veículos; Habilitação; Infrações e Penalidades; e Tecnologia, inovação e gestão eficiente.

A partir daí, foram estabelecidos objetivos, como: ampliar as ações de fiscalização e de educação para o trânsito; ampliar e aprimorar o uso de dados aplicados ao contexto de trânsito; aumentar a integração dos sistemas, agilidade e qualidade dos atendimentos, tornando os serviços mais intuitivos; potencializar a desburocratização e simplificação dos serviços de habilitação, veículos, infrações e penalidades, entre outros.

Entre os programas, projetos e ações estão o Programa CNH Social, Ações de Fiscalização no trânsito, Cerco Inteligente, Força pela Vida, Ações Educativas, Agência Virtual, Inclusão no Trânsito.