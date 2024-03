Dia da Água: data reforça campanha de combate à dengue em Cachoeiro

Na comemoração do Dia Mundial da Água, que acontece nesta sexta-feira, 22 de março, a BRK, concessionária dos serviços de água e esgoto de Cachoeiro de Itapemirim, aproveita a data para reforçar a necessidade de mobilização da sociedade no combate e prevenção à dengue, à zika e à chikungunya.

Em uma campanha educativa, com exibição de vídeo, publicação de anúncio e post nas redes sociais, a companhia faz um alerta para que neste dia em que celebramos a importância da água, não nos descuidemos, pois, alguns milímetros podem transformar essa fonte de vida em uma ameaça.

As peças de comunicação chamam a atenção da população: “Não dê palco para a dengue. Hoje, e em todos os dias, cuide para que a água continue sendo apenas fonte de saúde”. O cuidado deve ser redobrado, pois as altas temperaturas que vêm sendo registradas e os períodos de chuva ampliam em mais de 60%, segundo autoridades de saúde, o risco de proliferação do Aedes aegypti.

O coordenador de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente (QSSMA) da BRK em Cachoeiro, Paulo Breda, lembra que o mosquito se reproduz em água parada (limpa ou suja), e todos podem contribuir para evitar focos do Aedes aegypti. “São cuidados necessários não apenas em casa, mas também nas ruas. Qualquer recipiente ou objeto que possa acumular água parada, como calhas, lajes, garrafas, pneus, vasos de plantas e outros, deve ser esvaziado e colocado em locais cobertos, para evitar que o inseto transmissor coloque seus ovos”, explica Paulo Breda.

Ambientes domésticos

Dentro dos ambientes domésticos, algumas outras ações podem e devem ser adotadas: manter lixeiras bem tampadas; cobrir e realizar a manutenção periódica de áreas com piscinas; limpar os pratos de vasos de plantas ou preenchê-los com areia; limpar os potes de água para animais; tampar corretamente as caixas de água e higienizá-las a cada seis meses; manter as calhas sempre limpas; limpar ralos e canaletas externas com frequência e deixar as lonas usadas para cobrir piscinas e objetos bem esticadas, para evitar formação de poças d’água.

Além da conscientização sobre as medidas, Paulo Breda ressalta a importância do saneamento básico para proporcionar ambientes livres de vetores que ocasionam contaminação. Ele lembra que o saneamento é responsável por ambientes livres de doenças, sejam elas de veiculação hídrica ou não, e que ter acesso a água tratada e ambientes limpos, organizados e livres de esgoto também é sinônimo de saúde.

No entanto, enfatiza o coordenador, “a prevenção contra as doenças é um trabalho que deve ser coletivo, com a comunidade atenta e disposta a fazer sua parte. O saneamento básico é uma das chaves para o desenvolvimento social e econômico, e gera um grande impacto em áreas como a saúde e a educação. Mas esse é apenas o começo: a manutenção e o cuidado com o meio ambiente devem ser de todos”, finalizou.

Internamente, com o objetivo de orientar, conscientizar e contribuir com o bem-estar e a saúde dos seus funcionários, a BRK realizou palestras, além de disponibilizar repelentes.