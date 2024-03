Perigo severo: cidades do Sul do ES se preparam para “grande tempestade”

Pelo menos quatro cidades do Sul do Espírito Santo estão se preparando para uma tempestade com grau de severidade de perigo potencial, prevista para este fim de semana na região Sudeste.

De acordo com a Prefeitura de Vargem Alta, a Defesa Civil do Espírito Santo informou sobre alerta de risco de tempestade para esta sexta-feira (22) e sábado (23), além de chuva para o domingo (24).

Conforme aponta a Defesa Civil estadual, poderá haver um acumulado de chuva de até 100 milímetros. A previsão de intensidade de chuva é a mesma em Alegre, na região do Caparaó.

Já o município de São José do Calçado, está levando em consideração um alerta vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Assim como também, Mimoso do Sul.

A previsão aponta chuvas intensas para as cidades durante todo o fim de semana. Ou seja, sexta-feira, sábado e domingo.

Cuidados com tempestade

As condições climáticas previstas, podem ocasionar queda de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos.

A recomendação é que em caso de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil do município ou Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Em caso de rajadas de vento, o Instituto orienta que não se abrigue debaixo de árvores. Nesses casos, há leve risco de queda e descargas elétricas.

Também recomenda-se não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.