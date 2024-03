Dia Internacional da Mulher: lideranças femininas inspiram a inclusão

Na Semana do Dia Internacional da Mulher, a Suzano celebra o papel revolucionário das mulheres em cargos de liderança nas operações da empresa. Com um ambiente inclusivo e acolhedor, a companhia busca promover a diversidade e oferecer oportunidades para que todos e todas possam desenvolver seu melhor.

Um dos compromissos firmados pela empresa, alinhados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), é aumentar em 30% a representatividade feminina em cargos de liderança até 2025, visando assegurar a participação das mulheres e a promoção da igualdade de oportunidades.

Entre 2019 e 2022, a empresa progrediu significativamente, aumentando o número de lideranças femininas em 54,9%. Essa evolução contínua tem garantido mulheres em posições de liderança em diversas áreas, incluindo os setores operacionais.

Um estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI), realizado em parceria com o Instituto de Pesquisa FSB em 2023, apontou que as mulheres ocupam 29% dos cargos de liderança na indústria brasileira. O dado deixa ainda mais evidente a importância das iniciativas da Suzano, que busca promover a equidade de gênero e a inclusão no ambiente corporativo e que almeja ser protagonista na evolução da sociedade.

Exemplo capixaba

Aline Santoro (Foto: Divulgação)

Na unidade da empresa em Aracruz, atualmente, 22,3% dos cargos de liderança na operação são ocupados por mulheres. A supervisora de manutenção Aline Santoro é uma delas. Ela conta que desde a escolha da sua graduação sabia que enfrentaria desafios no mercado de trabalho. “Sempre fui apaixonada pelas disciplinas de exatas e resolvi cursar Engenharia de Produção, há quase 20 anos. Naquela época, poucas mulheres ocupavam cargos em áreas operacionais e de liderança. Eu sempre fiz o meu melhor, acreditando que o mérito do trabalho deve ser independente de qualquer aspecto”, afirma.

No entanto, Aline assumiu o desafio de liderar uma área que é comumente dominada por homens: a Oficina Central. “Assumi recentemente a supervisão de manutenção da Oficina Central, enfrentando desafios diários com determinação e apoio de uma equipe incrível. Portanto, ao entrar para a Suzano, encontrei uma empresa que pratica a diversidade e inclusão de forma genuína, proporcionando um ambiente acolhedor e oportunidades de crescimento”, finaliza.

Dia Internacional da Mulher

Barbara Regina da Silva Machado (Foto: Divulgação)

Aliás, o Dia Internacional da Mulher, quem compartilha da mesma rotina é a supervisora de manutenção Barbara Regina da Silva Machado. Desde 2001 na unidade Aracruz, ela conta que teve a oportunidade de atuar em diferentes áreas técnicas até assumir o cargo em 2020.

“Assumir a função de supervisora de manutenção tem sido uma experiência enriquecedora em minha vida profissional e pessoal. Na Suzano, encontro um ambiente que me permite ser eu mesma, preservando minha essência e contribuindo com meu melhor a cada dia. Estou orgulhosa da trajetória e das conquistas alcançadas, sempre disposta a aceitar novos desafios e contribuir para o sucesso da empresa”, compartilha.

Contudo, essas histórias refletem o compromisso da Suzano em promover a igualdade de gênero e oferecer oportunidades para que mulheres desenvolvam todo o seu potencial.

Equidade como cultura

Um ambiente acolhedor e diverso é parte integrante da cultura da Suzano, como destaca Joyce Rocha, Gerente de Gente e Gestão da unidade da empresa em Aracruz. “Atuamos na efetivação de um ambiente de trabalho que promova o potencial das mulheres. A diversidade e inclusão são peças-chave para captação e gestão de talentos, tornando os processos e tomadas de decisão mais ricos e colaborativos.”

Aliás, a empresa investe em programas internos e de seleção focados na retenção de talentos femininos, como o Programa Cultivar, que já formou 70 mulheres para trabalhar nas operações florestais, sendo 41 contratadas. Além disso, o Grupo Plural, um movimento voluntário e orgânico na empresa, busca proporcionar oportunidades iguais para todos e todas.

“Na Suzano, temos um direcionamento que diz que ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’, e este compromisso com a diversidade é fundamental para que a empresa continue fortalecendo sua cultura organizacional e promovendo um ambiente de trabalho inclusivo, onde todas as vozes são ouvidas e valorizadas. Essa busca pela igualdade de oportunidades não apenas fortalece a empresa, mas também contribui significativamente para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa”, conclui Joyce.

As interessadas (e interessados) em fazer parte do time Suzano podem acompanhar as vagas nas páginas da empresa em redes sociais como @talentosuzano (perfil no Instagram dedicado ao compartilhamento das oportunidades de carreira e do dia a dia dos colaboradores) e também no site Suzano – Trabalhe conosco.