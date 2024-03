Dia Internacional da Mulher será celebrado com fórum temático em Cachoeiro

Nesta sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Cachoeiro vai realizar o “Fórum Municipal Para Visibilidade da Mulher no Serviço Público”, marcado para as 16h, no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SEME), localizado na Rua Moreira, bairro Independência.

O evento é especialmente dedicado às servidoras públicas e visa proporcionar um espaço valioso para discutir questões relevantes às mulheres que atuam no serviço público e terá como palestrante a Dra. Indira Diwali, promotora do Ministério Público.

Leia também: ES 500: Caparaó define novos desafios para o Plano de Desenvolvimento

A administração municipal de Cachoeiro conta, atualmente, com mais de 5 mil mulheres entre servidoras efetivas, comissionadas, contratadas e estagiárias. “Temos um número expressivo de trabalhadoras no quadro da Prefeitura de Cachoeiro, o que requer um olhar especial, por isso a importância desse fórum como um meio de promover a reflexão e buscar melhorias contínuas para as profissionais do município”, destaca a secretária municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, Thatiane Cardoso.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos em colaboração com as Secretarias de Desenvolvimento Social (Semdes), Governo (Semgov), Saúde (Semus), Fazenda (Semfa) e Controladoria Geral, faz parte da programação especial “Cuidando Delas #8M”, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, e tem início nesta quinta-feira (7) e vai até sábado (9).

Dia Internacional da Mulher

As ações começam nesta quinta (7) com as oficinas em parceria com o Senac. A primeira, chamada ‘Arte de Embelezar’, será realizada das 9h30 às 11h30, voltada às mulheres da Fazenda Santa Casa. No mesmo dia, das 14h às 16h, no CRAS do Alto União, acontecerá a oficina ‘Desafios da Mulher Moderna’.

No dia 8, as atividades incluem a oficina ‘Saúde da Mulher, Bem-Estar e Qualidade de Vida’, no CRAS do bairro Village da Luz, das 8h30 às 10h30, e a oficina ‘Mulher Transformadora’, no Bairro Zumbi, das 9h às 11h.

No dia 9 de março, a iniciativa ‘Cuidando Delas 8M#’ tomará lugar no Conjunto Residencial Otílio Roncete, das 10h às 15h, oferecendo diversos serviços à população feminina, entre eles, a distribuição de senhas para exames ginecológicos, aferição de pressão, glicose e DST. Além disso, oportunidades para a renegociação de débitos municipais, informações sobre qualificação profissional, mapeamento da violência doméstica e cadastro para artesãs estarão disponíveis.