ES 500: Caparaó define novos desafios para o Plano de Desenvolvimento

O município de Alegre, na microrregião do Caparaó, sediou na tarde dessa quarta-feira (06), a segunda oficina regional para construção do Plano de Desenvolvimento ES 500 Anos. Na oportunidade, os participantes debateram a realidade local e especificidades da região, além de apontarem novos desafios que deverão ser perseguidos durante os próximos dez anos.

O evento faz parte da construção do Plano de Desenvolvimento de longo prazo ES 500 Anos, uma realização do Governo do Estado em parceria com o setor produtivo, por meio do Espírito Santo em Ação, e tem por objetivo debater coletivamente – com a sociedade civil, governos, setor produtivo e demais instituições – uma nova visão de futuro para o Estado do Espírito Santo tendo como horizonte o ano de 2035, quando serão celebrados os 500 anos da colonização do solo espírito-santense.

Presente no evento, o prefeito de Alegre, Nirrô Emerick, falou da satisfação em poder sediar mais um evento de grande importância para todos os capixabas em parceria com o governo do Estado.

“Esse evento visa a construção de um documento, pensando no Espírito Santo até 2035, na oportunidade em que o estado estará completando 500 anos de colonização do solo Espírito-santense. Aqui, nós conseguiremos construir algo para elaborar políticas públicas que possam nortear o trabalho dos gestores até 2035”, destacou Nirrô.

Análise situacional do Caparaó

Já o diretor de Estudos e Pesquisas do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Jabor, apresentou uma análise situacional do Caparaó, com indicadores e o cenário local. Em seguida, os participantes da oficina iniciam trabalhos técnicos para debate e definição dos problemas e desafios temáticos da região – sejam eles já mapeados ou novos – divididos em três grupos: Social, Econômico e Ambiental\Territorial.

As oficinas regionais reúnem representantes do Governo do Estado, das prefeituras, da Assembleia Legislativa, do Judiciário e demais poderes constituídos, além de sindicatos, federações e outras instituições do setor produtivo, da academia, do terceiro setor, da sociedade civil organizada e demais organizações representativas.

Planejamento Estratégico

A subsecretária de Estado de Planejamento e Projetos, Andressa Pavão, falou sobre o sucesso da primeira rodada das oficinas regionais.

“Presenciamos debates extremamente valiosos para a construção de um planejamento de Estado. Recebemos a participação de inúmeros segmentos e lideranças locais, garantindo o que há de mais rico para esta construção: que a visão de futuro que estamos desenhando aqui respeite as especificidades de cada microrregião e que atenda de fato aos anseios de todos, sociedade, setor produtivo e instituições representativas”, destacou.

A oficina regional reuniu representantes de diversos setores, como pontua o superintendente do ES em Ação, Luciano Gollner. “Será de grande contribuição para a construção do plano de logo prazo, pois permitiu um diálogo organizado e estruturado, com diversas ideias, propostas e representações, tais como do setor empresarial, público e demais membros da sociedade. Daqui saíram insumos que serão levados e considerados na visão de longo prazo do Espírito Santo”, frisou.

Entre os desafios destacados durante a oficina da microrregião Caparaó estão: fortalecimento da educação básica, segurança com foco em crimes de proximidade e violência doméstica, erradicação da pobreza, gestão e uso eficiente dosa recursos hídricos, restauração e preservação da cobertura vegetal, educação ambiental, agroturismo, empreendedorismo, linhas de crédito e incentivos, economia verde e cafés especiais.

A primeira oficina foi realizada em Cachoeiro de Itapemirim, na microrregião Central Sul. Os eventos vão percorrer todas as dez microrregiões capixabas, nos meses de março e abril, com debates multisetoriais e união de esforços, respeitadas as particularidades de cada região. Os próximos encontros acontecem nos dias 20 e 21 de março, em Linhares (microrregião Rio Doce), e São Mateus (microrregião Nordeste), respectivamente.

Participação on-line

Além disso, os cidadãos capixabas também podem contribuir com a construção do Plano ES 500 Anos no formato on-line. Na plataforma eletrônica disponibilizada para participação popular, é possível destacar quais são os desafios que os cidadãos julgam mais relevantes a serem enfrentados na sua microrregião durante os próximos dez anos.

O acesso à votação dos desafios de cada microrregião é disponibilizado na medida em que os encontros presenciais são realizados. Desta forma, os cidadãos das microrregiões Central Sul e Caparaó já podem acessar a plataforma e inserir suas contribuições.

CLIQUE AQUI E PARTICIPE!

O ES 500 Anos

Anunciado em dezembro, o Plano de Desenvolvimento ES 500 Anos será uma construção fruto da inteligência coletiva capixaba. Dessa forma, as atividades de elaboração do plano contarão com a participação dos governos Estadual e municipais, dos demais Poderes Públicos, federações, setor produtivo, academia, terceiro setor, sociedade civil organizada e demais organizações representativas, em oficinas regionais e seminários temáticos e com atenção às particularidades de cada uma das dez microrregiões capixabas.

O documento também vai agregar diagnósticos produzidos por diferentes instituições e pelo poder público, além de revisitar metas e indicadores estabelecidos pelo plano de desenvolvimento de longo prazo atualmente existente, o ES 2030. Para isso, o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) realizou uma análise situacional do ES 2030. O estudo apontou o cenário encontrado na ocasião de elaboração do plano, os fatores limitadores ou impulsionadores, além dos avanços, desafios superados e novos desafios mapeados.

O objetivo do ES 500 Anos é revisar o planejamento de longo prazo do Estado e definir uma visão de futuro para o Estado do Espírito Santo tendo como horizonte o ano de 2035, quando serão celebrados os 500 anos da colonização do solo espírito-santense.

Mais informações sobre o Plano ES 500 Anos também estão disponíveis no site www.es500anos.com.br.