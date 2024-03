Doações: Unimed Sul Capixaba realiza campanha para vítimas das chuvas

A solidariedade tem sido importante na região Sul do Estado do Espírito Santo após as intensas chuvas que atingiram diversas comunidades. A Unimed Sul Capixaba está à frente de uma campanha de arrecadação de donativos para auxiliar as famílias afetadas. Com uma lista de itens necessários, que vão desde materiais de limpeza até alimentos não perecíveis, a iniciativa visa amenizar os impactos causados pelos desastres naturais.

Desde o início da campanha (23/03), entre os itens arrecadados, destacam-se 475,5 kg de roupas de vestir e cama, 68 itens de produtos de limpeza, 92 itens de higiene pessoal, 508 litros de água mineral, 24 litros de leite, 213,9 kg de alimentos, 2248 caixas de remédios e 3 colchonetes.

As doações continuam sendo recebidas no prédio da Unimed Sul Capixaba, localizado na Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 46, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim. A colaboração de todos é fundamental para que possam ser oferecidos suporte e conforto às famílias que enfrentam momentos de dificuldade devido às chuvas.