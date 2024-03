Dores: Ninho abençoa Pessotti e PSB aposta em Jefinho

Em Dores do Rio Preto, município do Caparaó, com pouco mais de seis mil habitantes, o atual prefeito Ninho (Cidadania), que não virá à reeleição, já abençoou o ex-vereador Thiago Pessotti como seu sucessor. Além de Thiago, Ninho já indicou seu atual vice, Marcelo Paizante, para continuar como vice de Pessotti.

Para Thiago, sua indicação por Ninho como pré-candidato é a representação da continuidade dos serviços prestados pelo mesmo no município.

“Eu acompanhei todo o trabalho que Ninho fez por nosso município. Comungo com tudo o que ele fez. Pretendo continuar o serviço que ele está fazendo para o crescimento do nosso município” afirma Pessotti.

Thiago, que já foi vereador entre os anos de 2017 a 2020, foi eleito presidente da Câmara no segundo biênio. Além disso, concorreu como vereador em 2020, ficando como suplente. Thiago volta ao cargo de vereador esta semana, após o vereador Carola (Cidadania) renunciar ao cargo.

PSB aposta em atual vereador

Jeferson Lagares, atual vereador, é a aposta do PSB como pré-candidato a prefeito em Dores do Rio Perto. Contudo, o jovem de apenas 31 anos, formado em biologia, cafeicultor e empreendedor no segmento do Turismo, nasceu no distrito de Pedra Menina. “Jefinho” como é mais conhecido, foi candidato a deputado Estadual em 2022.

Jeferson afirma possuir o apoio do ex-prefeito Carlomam (PMDB) e da ex-prefeita Claudia Bastos (PSDB), além dos partidos PSDB e União Brasil e que colocou seu nome à disposição como pré-candidato, pois acredita que pode ajudar no desenvolvimento e inovação do município de Dores.

“Pelo motivo de poder ajudar no desenvolvimento, inovar, acredito muito que o município Dores do Rio Preto tem um grande potencial. Tendo em vista promover iniciativas de melhorias na infraestrutura até a promoção da educação, saúde, agricultura, economia, turismo e segurança. Que a nossa população possa desfrutar de um futuro mais promissor, com comunidades fortalecidas e um crescimento sustentável, sendo um verdadeiro agente de mudança”, ressaltou Jefinho.