Doutores unidos na corrida eleitoral de Ibatiba

Dois pré-candidatos opositores ao atual governo de Luciano Pingo (MDB), em Ibatiba, confirmaram na manhã desta quinta-feira (28), a pré-candidatura a prefeito e vice no município com pouco mais de 18 mil habitantes.

Segundo informado pelo cirurgião dentista, Dr. Luiz Carlos Pancoti (PL), o mesmo é o pré-candidato a prefeito e Dr. Lindon Jonhson (Podemos) será seu vice, em uma chapa que ainda busca diálogo com outros possíveis agregados.

Neste cenário, também estavam caminhando em conjunto os pré-candidatos Júnior da Pague Fácil (Novo) e Valéria Alcure (PP).

Procurado para saber se iria compor o projeto de governo de Pancoti e Jonhson, Júnior da Pague Fácil informou que é muito cedo para tomar qualquer decisão.

“Muito cedo para tomar qualquer decisão. O registro é até 05 de agosto, estamos trabalhando. Tanto eu, quanto o Admilson do Natalino, estamos pré-aprovados pelo Partido Novo como pré-candidatos a prefeito, tendo possibilidade de sair uma chapa puro-sangue”, mencionou Júnior.

Já a pré-candidata Valéria Alcure (PP) foi contactada pela reportagem e não retornou as ligações ou mensagens até a publicação desta matéria.

