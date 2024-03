“Não tivemos desenvolvimento em Brejetuba”, afirma Everaldo 

O União Brasil lançou nesta semana Everaldo Martinuzzo como pré-candidato à prefeito de Brejetuba. Natural do município, com pouco mais de 12 mil habitantes, Everaldo Martinuzzo de Oliveira atua como advogado há mais de 14 anos na cidade e foi vereador pela primeira legislatura do município, entre 1997 a 2000.

Segundo o pré-candidato pelo União Brasil, o mesmo está em fase de discussão e composição com outros partidos, como o PSB, PT, Republicanos e PL.

“A minha candidatura tem o propósito de trazer para Brejetuba uma gestão que desenvolva a cidade, como geração de emprego e renda, fomentar o turismo, diversificação de cultura e buscas por melhorias na saúde e educação”, menciona Everaldo.

Martinuzzo menciona que colocou seu nome à disposição por entender que todo cidadão tem o dever de retribuir à sociedade que o acolhe e convive.

“Coloquei meu nome por entender que todo cidadão tem dever de retribuir à sociedade que o acolhe e convive, dedicar um tempo de sua vida para o bem comum, e uma das formas é me dedicar como representante do povo no poder executivo, trabalhando em prol da sociedade”.

Para o pré-candidato, a atuação do atual prefeito não trouxe nenhum desenvolvimento para a cidade. “A gestão do atual prefeito não trouxe nenhum desenvolvimento à cidade, apenas melhorias pontuais e manutenção dos serviços básicos”, ressaltou Martinuzzo.