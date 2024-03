Dupla de moto bate em viatura e atira em policiais em Atílio Vivácqua

Um homem foi detido e o outro fugiu após baterem com a moto na viatura e atirar contra policiais nesta quinta-feira (7), no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua.

Segundo a Polícia Militar, os policiais avistaram uma motocicleta de cor preta com dois suspeitos. O carona estava sem capacete, onde a guarnição deu ordem de parada que não foi obedecida. Neste momento, na tentativa de fugir, os suspeitos bateram com a motocicleta na porta dianteira do carona da viatura, que caíram em seguida.

O piloto se levantou e efetuou um disparo contra a guarnição. Os militares efetuaram dois disparos contra eles. O piloto deixou cair o revólver e correu para o meio do mato. Já o carona foi detido e conduzido para a 7ª delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.

Os policiais fizeram buscas no local, mas o segundo suspeito não foi localizado.