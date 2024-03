Força Tática apreende tablete de maconha e prende suspeito em Alegre

Policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão detiveram um jovem de 18 anos e apreenderam um tablete de maconha durante abordagem no bairro Vila do Sul, em Alegre.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 21h55, os militares abordaram o suspeito, onde foi localizado em seu bolso um tablete de aproximadamente 49 gramas de maconha.

Leia também: Polícia apreende 100kg de maconha dentro de residência no ES

O jovem, que é conhecido por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, informou que comprou a maconha no município de Guaçuí e que essa porção renderia outras 100 unidades.

Diante do flagrante o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª delegacia Regional de Alegre para as medidas cabíveis.