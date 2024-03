EDP restabelece energia em cidades afetadas pelas chuvas no Sul do ES

A EDP restabeleceu o fornecimento de energia de 100% dos serviços essenciais (hospitais, postos de saúde, escolas e creches) e para 95% dos clientes impactados nos municípios afetados pelas chuvas de sábado (23). As equipes da EDP estão atuando em conjunto a Defesa Civil para liberar o acesso a outros locais e restabelecer a energia das demais regiões impactadas.

A EDP é a concessionária responsável pela distribuição de energia para 70 municípios do Estado do Espírito Santo.

O temporal que atingiu o sul do Estado do Espírito Santo ocasionou inúmeros alagamentos, deslizamentos de terra e interdições de estradas e rodovias que dão acesso à região. Diante deste cenário, as equipes da EDP também têm atuado com autoridades municipais e estadual e Corpo de Bombeiros viabilizando acesso de suas equipes para reestabelecer o fornecimento das regiões isoladas.

Nestes casos de elevação do nível de criticidade da operação, a Companhia atua com plano de priorização no atendimento a ocorrências que envolvam hospitais, postos de saúde, unidades de segurança pública e serviços essenciais, escolas, creches, asilos. Na noite de sábado, a EDP restabeleceu a energia do Hospital Municipal de Mimoso do Sul para que o atendimento.

Os trabalhos de normalização do fornecimento de energia seguem neste domingo. A EDP já disponibilizou mais de 80 equipes, entre técnicas e de trabalhos pesados, para atuarem nos municípios da região sul mais atingidos pelas chuvas.

Em ocorrências como essas, a empresa atua com plano de priorização no atendimento a situações que envolvam hospitais, postos de saúde, unidades de segurança pública e serviços essenciais, escolas, creches, asilos e os casos que possam oferecer risco à vida, além de clientes cadastrados que utilizam equipamento elétrico para a sobrevivência.

Importante reforçar que, durante o período de tempestades, os cuidados com a segurança devem ser redobrados.

Confira as orientações:

1 – Durante as tempestades, fique em casa;

2 – Se estiver na rua, não busque abrigo sob árvores;

3 – Evite tomar banhos durante a tempestade;

4 – Evite nadar no mar, lagos ou piscinas durante a tempestade;

5 – Não estenda roupas em varais de arame durante a aproximação da tempestade;

6 – Mantenha-se afastado e não trabalhe em cercas, alambrados, linha telefônicas ou elétricas e estruturas metálicas durante a tempestade;

7 – Retire os aparelhos eletroeletrônicos da tomada para evitar danos;

8 – Se estiver na rua, ao se deparar com fios caídos no chão, não se aproxime;

9 – Se estiver dirigindo, permaneça no veículo.

A EDP reforça, ainda, as recomendações quanto à segurança, para que a população jamais se aproxime de cabos partidos ou de fios caídos. No caso de qualquer ocorrência com a rede elétrica, a EDP deve ser acionada por meio dos canais de atendimento:

Aplicativo EDP Online (compatível com tablets e smartphones)

WhatsApp (27) 99772-2549

Central de Atendimento: 0800 721 0707

Agências de Atendimento presenciais